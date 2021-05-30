19-летний мотоциклист скончался после страшной аварии на Гран-при Италии

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30 мая 2021, 16:50

Джейсон Дюпаскье, фото: Jose Breton/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Швейцарец Джейсон Дюпаскье попал в аварию во время квалификации этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе Moto3 в Италии. 19-летний спортсмен скончался от полученных травм.

В субботу Джейсон Дюпаскье упал на трассе "Муджелло", после чего в него врезался другой гонщик. Молодого человека доставили в больницу во Флоренции на вертолете. Однако врач не смогли спасти спортсмена.

Соболезнования в связи со смертью Дюпаскье уже выразили представили "Формулы-1", пилоты "Королевских гонок" испанец Карлос Сайнс-младший и итальянец Антонио Джовинацци, MotoGP и др.

Дюпаскье из команды PrustelGP занимал 10-е место в чемпионате Moto3 после пяти этапов сезона.

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