Макрон призвал французов не выезжать летом за границу

Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки по департаменту Ло в среду, 2 июня, призвал жителей страны провести летний отдых внутри республики и не выезжать за границу из-за пандемии COVID-19.
Эммануэль Макрон подчеркнул, что летний отпуск для французов в этом году возможен, однако он должен проходить внутри страны. Президент напомнил, что власти и жители Франции приложили много усилий, чтобы противостоять пандемии коронавируса нового типа, и им следует по-прежнему сохранять бдительность.
Макрон также обратил внимание на то, что на французской территории есть множество мест для отдыха.
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