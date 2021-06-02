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Макрон призвал французов не выезжать летом за границу

, 21:16 Источник: ТАСС

Макрон призвал французов не выезжать летом за границу
Ницца, pixabay.com

Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки по департаменту Ло в среду, 2 июня, призвал жителей страны провести летний отдых внутри республики и не выезжать за границу из-за пандемии COVID-19.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что летний отпуск для французов в этом году возможен, однако он должен проходить внутри страны. Президент напомнил, что власти и жители Франции приложили много усилий, чтобы противостоять пандемии коронавируса нового типа, и им следует по-прежнему сохранять бдительность.

Макрон также обратил внимание на то, что на французской территории есть множество мест для отдыха.

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