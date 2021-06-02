Личный блог Трампа на его сайте навсегда закрылся

Личный блог бывшего президента США Дональда Трампа, где политик публиковал заявления для своих сторонников после того, как крупные социальные сети заблокировали его аккаунты, навсегда закрылся.
Официальный представитель экс-главы государства Джейсон Миллер заявил, что страница под названием "С рабочего стола Дональда Трампа", которая существовала меньше месяца, была удалена с сайта политика. Подчеркивается, что восстанавливать ее не планируется.
Журналисты спросили Миллера, связано ли удаление данной страницы с тем, что бывший президент США станет пользователем какой-либо другой социальной сети, на что тот ответил, что "это действительно так" и призвал СМИ следить за обновлениями.
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