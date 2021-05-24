Дональд Трамп подвергнулся онлайн-угасанию

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24 мая 2021, 10:03

Весь американский сектор Интернета восстал против экс-президента США Дональда Трампа. Поэтому для участия в политике ему придётся создать собственные платформы.



Бывший президент США Дональд Трамп становится всё менее популярным у интернет-аудитории: частота упоминания его в соцсетях достигла минимума с мая 2016 года, когда он стал предполагаемым кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах. Соратники бывшего главы государства надеются, что ситуация изменится, когда будет запущена собственная онлайн-империя Трампа. В Twitter у президента Трампа было 88 млн подписчиков со всего мира, а в Facebook - 35 млн, и собрать значительное число пользователей к грядущим в 2022 году выборам в Конгресс будет непросто.



Штаб Трампа активно использовал соцсети и для политической рекламы: в 2017 году в эфире телеканала CBS Брэд Парскейл признавался, что главным оружием был Facebook, который позволял доставить тонко проработанные политические сообщения каждой из узких групп избирателей. «Это был наш метод. Это было шоссе, по которому мчалась машина Дональда Трампа»,— говорил он. К выборам 2020 года его штаб и поддерживающие его структуры потратили на политическую рекламу в Facebook почти $150 млн. После принятого в начале мая решения соцсети продолжить блокировку экс-президента он этих возможностей будет лишен.



По результатам анализа газеты The Washington Post, в среднем по четырем платформам - Twitter, Facebook, Reddit и Pinterest - число комментариев о Дональде Трампе или ссылок на материалы о нем упало на 95%, подойдя к значению того самого 2016 года. Бывшему президенту не помогает запущенный в начале мая проект «Рабочий стол Дональда Трампа», где пользователи могут знакомиться с высказываниями экс-главы государства.



Ожидается также, что сам бывший президент проведет в ближайшие месяцы несколько митингов, чтобы приободрить сторонников и сохранить популярность.





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