Губернатор итальянской Апулии призвал включить «Спутник V» в «COVID-паспорта» Евросоюза

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2 июня 2021, 18:27 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Carol Smiljan/Keystone Press Agency

Губернатор итальянской области Апулия Микеле Эмилиано выразил мнение, что российская вакцина против коронавируса нового типа "Спутник V" должна быть включена в "COVID-паспорта" Евросоюза.

1 июня в ЕС в тестовом режиме заработала электронная система проверки коронавирусных сертификатов, что позволяет государствам-членам союза подключаться к общей европейской программе и постепенно приступить к выдаче электронных сертификатов.

Микеле Эмилиано выразил надежду на то, что российские туристы, которые получили обе дозы "Спутника V", будут включены в список людей, которые могут получить "COVID-паспорта". Губернатор Апулии подчеркнул, что итальянская сторона в этом крайне заинтересована, поскольку за последние несколько лет туризм из РФ принес очень благоприятные результаты.

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