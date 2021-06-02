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В Минтрансе ФРГ назвали причину отмены рейсов из России в Германию

, 18:11 Источник: ТАСС

В Минтрансе ФРГ назвали причину отмены рейсов из России в Германию
крыло самолета, pixabay.com

Сотрудники Минтранса ФРГ в среду, 2 июня, в беседе с журналистами прокомментировали отмену авиарейсов из Германии на территорию Российской Федерации, а также объяснили, по какой причине это произошло.

Согласно версии германской стороны, отмена рейсов была связана с тем, что Федеральное агентство воздушного транспорта РФ не предоставило своевременно разрешение на полеты немецких компаний в июне, вследствие чего на основе взаимности авиационные власти ФРГ не позволили осуществлять полеты российских компаний.

В Минтрансе добавили, что ФРГ выдаст разрешение на российские рейсы в Германию после получения соответствующего разрешения от властей России для полетов германских компаний.

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