Посол России в Австрии призвал не политизировать тему авиасообщения

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27 мая 2021, 22:38

Austrian Airlines, фото: Massimo Insabato/Keystone Press Agency

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский считает, что не надо впутывать политику в тему авиасообщения между РФ и Австрией. Уже два раза за день по инициативе австрийских коллег обсуждалась отмена рейса Austrian Airlines.

Как подчеркнул посол, решение о необходимости изменения полётного маршрута для выполнения рейсов в Москву было принято авиаперевозчиком Австрии, сообщает RT. При этом, напомнил Любинский, регулярное авиасообщение между Россией и Австрией, прерванное из-за пандемии коронавируса, ещё не восстановлено. Полеты выполняются в режиме чартерных рейсов с определенной частотой и по согласованным странами маршрутам.

Любое их изменение - прерогатива авиационных властей, "любая политизация здесь недопустима и, более того, была бы опасна с точки зрения обеспечения безопасности авиаперелётов и авиапассажиров", - считает российский посол.

Напомним, сегодня Россия не разрешила Austrian Airlines облет Белоруссии.

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