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Россия не разрешила Austrian Airlines облет Белоруссии

, 16:03 Источник: ТАСС

Россия не разрешила Austrian Airlines облет Белоруссии
крыло самолета, фото: pixabay.com

В Austrian Airlines заявили, что Россия отказалась выдавать разрешение на совершение запланированного на 27 мая рейса Вена – Москва, который игнорировал бы белорусское воздушное пространство.

Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии по рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA).

Ранее французская авиакомпания Air France сообщила о причинах отмены рейса Париж — Москва.

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