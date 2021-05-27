Россия не разрешила Austrian Airlines облет Белоруссии

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27 мая 2021, 16:03 Источник: ТАСС

крыло самолета, фото: pixabay.com

В Austrian Airlines заявили, что Россия отказалась выдавать разрешение на совершение запланированного на 27 мая рейса Вена – Москва, который игнорировал бы белорусское воздушное пространство.

Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии по рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA).

Ранее французская авиакомпания Air France сообщила о причинах отмены рейса Париж — Москва.

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