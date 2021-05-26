Французская авиакомпания Air France сообщила о причинах отмены рейса Париж — Москва

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26 мая 2021, 21:50

самолет AirFrance, фото: Florian Gaertner/photothek.de vi

Авиакомпания AirFrance отменила запланированный на среду, 26 мая, рейс из Парижа в Москву. Борт должен был приземлиться в Шереметьево в 15:00. Россия не согласовала план облета территории Белоруссии.

Из-за этого рейс пришлось отменить, сообщили в авиакомпании.

Как стало известно, Air France, немецкая Lufthansa, голландская KLM, финская Finnair и целый ряд других европейских авиакомпаний объявили о временном прекращении полетов над Белоруссией.

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