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Французская авиакомпания Air France сообщила о причинах отмены рейса Париж — Москва

, 21:50

Французская авиакомпания Air France сообщила о причинах отмены рейса Париж — Москва
самолет AirFrance, фото: Florian Gaertner/photothek.de vi

Авиакомпания AirFrance отменила запланированный на среду, 26 мая, рейс из Парижа в Москву. Борт должен был приземлиться в Шереметьево в 15:00. Россия не согласовала план облета территории Белоруссии.

Из-за этого рейс пришлось отменить, сообщили в авиакомпании.

Как стало известно, Air France, немецкая Lufthansa, голландская KLM, финская Finnair и целый ряд других европейских авиакомпаний объявили о временном прекращении полетов над Белоруссией.

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