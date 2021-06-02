В МИД Украины пригрозили Белоруссии санкциями в случае полетов в Крым

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2 июня 2021, 15:43 Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, pixabay.com

Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова в среду, 2 июня, заявила, что Киев готов ввести санкции в отношении Белоруссии, если самолеты ее авиакомпаний будут летать на территорию Крыма.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск в настоящий момент прорабатывает с Москвой вопрос об открытии перелетов в Крым.

Эмине Джапарова подчеркнула, что Киев "зафиксировал для себя" высказывания белорусского лидера об обращении к главе РФ Владимиру Путину за возможным открытием авиарейсов в "оккупированный Крым". По словам замглавы МИД Украины, власти страны будут действовать мгновенно против всех попыток "легитимизировать оккупацию" полуострова Россией. Джапарова уточнила, что если хоть один самолет белорусской авиакомпании будет замечен на территории Крыма, санкции в отношении республики неизбежны.

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