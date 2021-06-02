Депутат Бальбек оценил реакцию Климкина на переговоры Лукашенко и Путина по открытию авиасообщения с Крымом

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал реакцию бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о проработке вопроса открытия авиасообщения между Минском и Крымом.
Бальбек отметил, что у Климкина любое событие, касающееся российского Крыма, «сразу же вызывает бурную реакцию». По его словам, экс-чиновник, видимо, «не нашёл себя в этой жизни и поэтому примкнул к команде русофобов».
«Это не его дело, кто будет летать в Крым, какими рейсами и как вообще происходит жизнь на полуострове», - заявил депутат RT.
Он добавил, что подобные заявления не оказывают никакого влияния на жизнь полуострова, тем более что «Климкин - это прошлое».
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