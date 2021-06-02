Пушков рассказал о «разрыве» на Западе из-за восприятия России

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в среду, 2 июня, заявил, что либеральная элита и большая часть жителей западных стран по-разному воспринимают Россию.
Сенатор выразил уверенность в том, что особенно четко данные различия заметны в Греции, Италии, Австрии, Словении, Франции и Германии.
Алексей Пушков заметил, что 52 процента жителей ФРГ считают Российскую Федерацию более надежным поставщиком энергоносителей, чем Соединенные Штаты Америки, за которые свои голоса отдали 32 процента граждан. По мнению сенатора, данный факт лишь подтверждает наличие разрыва между восприятием РФ либеральной элитой и большей частью жителей стран Запада.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.