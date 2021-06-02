Пушков рассказал о «разрыве» на Западе из-за восприятия России

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2 июня 2021, 15:23 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в среду, 2 июня, заявил, что либеральная элита и большая часть жителей западных стран по-разному воспринимают Россию.

Сенатор выразил уверенность в том, что особенно четко данные различия заметны в Греции, Италии, Австрии, Словении, Франции и Германии.

Алексей Пушков заметил, что 52 процента жителей ФРГ считают Российскую Федерацию более надежным поставщиком энергоносителей, чем Соединенные Штаты Америки, за которые свои голоса отдали 32 процента граждан. По мнению сенатора, данный факт лишь подтверждает наличие разрыва между восприятием РФ либеральной элитой и большей частью жителей стран Запада.

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