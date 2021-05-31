Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к отключению SWIFT

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31 мая 2021, 16:28 Источник: МИД РФ

Сергей Лавров, фото с сайта МИД РФ

Евросоюз и страны Запада неоднократно показывали то, что они не являются надежными партнерами для России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что Запад в целом "не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный", в некоторых ситуациях "совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения".

Выступая на конференции, посвященной ситуации между Россией и Евросоюзом, Лавров заявил, что Россия готова к отключению SWIFT.

Глава МИД подчеркнул, что в отношении России "плодятся" односторонние, нелегитимные санкции, которые запускаются с опорой на произвольную атрибуцию по усмотрению Евросоюза.

Лавров заявил, что "риторика не способна изменить ни географию, ни взаимодополняемость экономик, ни насыщенность контактов между гражданами".

Он рассказал, что последние встречи с представителями европейского бизнеса свидетельствуют о заинтересованности во взаимных инвестициях и осуществлении крупных совместных проектов. Россия – - пятый по значимости внешнеторговый партнер ЕС.

По словам Лаврова, "Россия хотела бы, чтобы все заключенные договоренности выполнялись", хотя отрицательных примеров немало. "Я уверен, что наше правительство, Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации", - подчеркнул Лавров.

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