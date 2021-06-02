Американский аналитик Роган объяснил, почему Байден «пресмыкается» перед Путиным
2 июня 2021, 15:02Источник:
Washington Examiner.
Американский аналитик Том Роган заявил, что президент США Джо Байден пожертвовал интересами страны ради российского лидера Владимира Путина и превратился в «мальчика на побегушках».
«Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным», - написал он в своей статье.
Роган считает, что Байден уже преподнес России несколько «подарков», например, отказался применять санкции, направленные против оператора трубопровода «Северный поток - 2». По его словам, американский лидер «умолял» Путина о проведении встречи в Женеве, а также делает «все возможное», чтобы завоевать расположение российского коллеги.
«Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию», - добавил аналитик.
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