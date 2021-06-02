Замглавы МИД РФ рассказал об ожиданиях Москвы от встречи Путина и Байдена

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2 июня 2021, 09:22 Источник: Лента.ру

МИД РФ, Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал об ожиданиях Москвы от встречи президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Швейцарии 16 июня.

«Международное сообщество ждет от России и США, от двух крупнейших ядерных держав, запуска структурированного, регулярного диалога по ситуации в сфере стратегической стабильности», - высказал он.

Рябков отметил, что договоренности между президентами России и США могут «остановить сползание двусторонних отношений дальше в пучину, в болото проблем и начать немного стабилизировать их, находить очаги нормальности в отношениях». В качестве одного из направлений, которое могут обсудить Путин и Байден, дипломат назвал область информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности. По его словам, Москва даже подготовила программу двусторонней работы с Вашингтоном в данной сфере.

Замглавы МИД добавил, что российская сторона уже передала США перечень предложений по тематике, но ответа пока не получила. Кроме того, МИД старается создать все необходимые предпосылки для того, чтобы встреча в Женеве прошла продуктивно и привела к определенным решениям, уточнил Рябков.

Ранее в Белом доме озвучили намерения США по встрече Путина и Байдена.

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