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В Белом доме озвучили намерения США по встрече Путина и Байдена

, 07:51 Источник: РИА Новости

В Белом доме озвучили намерения США по встрече Путина и Байдена
Белый дом, фото: pixabay.com

Представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала об ожиданиях Белого дома от встречи президента Соединённых Штатов Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина на саммите в Швейцарии.

«Услышать напрямую от президента Владимира Путина - это наиболее эффективный путь, чтобы понять российские планы и намерения», - пояснила она.

Карин Жан-Пьер отметила, что Байден хочет провести переговоры с российским президентом для обсуждения различий и выявления областей, где оба государства могут достичь прогресса. Она добавила, что США находятся в контакте с властями РФ по ситуации с кибератакой на компанию JBS - крупнейшего в мире производителя мяса.

О нападении хакеров Белому дому сообщило отделение компании в Австралии. При этом в обращении говорится, что требующая выкуп преступная группировка якобы находится в России.

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