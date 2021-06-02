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2 июня 2021, 14:43

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Российская Федерация предупредила, что «уничтожит» Украину в случае ее вступления в Североатлантический альянс. С соответствующим утверждением выступил некоторое время назад Павел Климкин, бывший глава украинского МИД.



Как пишет портал «ПолитНавигатор», Климкин назвал Россию в числе препятствий на пути Киева в НАТО. По словам экс-министра, представители Москвы неоднократно предупреждали на закрытых конференциях, что Украина будет «уничтожена», если станет членом западного военного блока.



Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» планах России. Официальная Москва подобные обвинения отрицает, указывая на их бездоказательность.



Как сообщалось ранее в среду, журналист Аркадий Бабченко отметил, что армия РФ якобы готовит «ударный кулак» для захвата Украины.

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