Аргументы Недели В мире 13+

Журналист Бабченко: армия России якобы готовит «ударный кулак» для захвата Украины

, 13:10

Журналист Бабченко: армия России якобы готовит «ударный кулак» для захвата Украины
Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская армия якобы готовит «ударный кулак» для захвата Украины. С соответствующим утверждением выступил уехавший из РФ журналист Аркадий Бабченко.

Как информирует интернет-портал «ПолитНавигатор», Бабченко отметил, что военные, которые в настоящий момент находятся в полевых лагерях на территории Воронежской области, «готовят ударный кулак для захвата соседней страны».

Журналист добавил, что санкции Запада на планы Москвы в отношении Украины повлиять не в состоянии.  

Заявления об «агрессивных» намерениях РФ регулярно озвучивают киевские политики и эксперты. Российская сторона подобные обвинения опровергает, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее в среду сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко спрогнозировал ликвидацию самопровозглашенных республик Донбасса в случае получения Украиной контроля над их границей с Россией.   

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Совфед одобрил закон о бесплатном подключении к газу

Совфед одобрил закон о бесплатном подключении к газу

Совет Федерации РФ на заседании в среду, 2 июня, одобрил закон, о бесплатном доведении газа до границ земельных участков граждан. Согласно документу, подключение к газу будет осуществляться за счет надбавок к тарифам на траспортировку газа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью