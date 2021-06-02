Журналист Бабченко: армия России якобы готовит «ударный кулак» для захвата Украины

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2 июня 2021, 13:10

Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская армия якобы готовит «ударный кулак» для захвата Украины. С соответствующим утверждением выступил уехавший из РФ журналист Аркадий Бабченко.



Как информирует интернет-портал «ПолитНавигатор», Бабченко отметил, что военные, которые в настоящий момент находятся в полевых лагерях на территории Воронежской области, «готовят ударный кулак для захвата соседней страны».



Журналист добавил, что санкции Запада на планы Москвы в отношении Украины повлиять не в состоянии.



Заявления об «агрессивных» намерениях РФ регулярно озвучивают киевские политики и эксперты. Российская сторона подобные обвинения опровергает, указывая на их бездоказательный характер.



Ранее в среду сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко спрогнозировал ликвидацию самопровозглашенных республик Донбасса в случае получения Украиной контроля над их границей с Россией.

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