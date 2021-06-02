Политолог Ищенко предрек ликвидацию ДНР и ЛНР в случае получения Украиной контроля над границей республик с Россией

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2 июня 2021, 09:25 Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

ДНР и ЛНР будут ликвидированы, если Украина получит контроль над их границей с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз высказал политолог Ростислав Ищенко.



По словам эксперта, республики Донбасса не могут стать самостоятельными государствами, так как слабы в экономическом отношении и не обладают политической самодостаточностью.



Ищенко отметил, что ДНР и ЛНР существуют только благодаря помощи со стороны Москвы. В случае получения Киевом контроля над границей республик с Россией они будут ликвидированы, предсказал аналитик.



Как сообщалось ранее на текущей неделе, политолог Сергей Марков спрогнозировал, что Белоруссия может признать Крым частью РФ к сентябрю текущего года.

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