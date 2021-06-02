Аргументы Недели В мире 13+

Политолог Ищенко предрек ликвидацию ДНР и ЛНР в случае получения Украиной контроля над границей республик с Россией

, 09:25 Источник: «Украина.ру»

Политолог Ищенко предрек ликвидацию ДНР и ЛНР в случае получения Украиной контроля над границей республик с Россией
Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

ДНР и ЛНР будут ликвидированы, если Украина получит контроль над их границей с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз высказал политолог Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, республики Донбасса не могут стать самостоятельными государствами, так как слабы в экономическом отношении и не обладают политической самодостаточностью.

Ищенко отметил, что ДНР и ЛНР существуют только благодаря помощи со стороны Москвы. В случае получения Киевом контроля над границей республик с Россией они будут ликвидированы, предсказал аналитик.      

Как сообщалось ранее на текущей неделе, политолог Сергей Марков спрогнозировал, что Белоруссия может признать Крым частью РФ к сентябрю текущего года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Лукашенко пригласил следователей из Донбасса посетить Протасевича: «Милости просим»

Лукашенко пригласил следователей из Донбасса посетить Протасевича: «Милости просим»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открывшие в отношении Романа Протасевича уголовное дело следователи из Донбасса могут посетить республику для проведения расследования.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью