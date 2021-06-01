Политолог Сергей Марков: Белоруссия может признать Крым частью России к сентябрю
1 июня 2021, 16:46
Белоруссия может признать Крымский полуостров частью Российской Федерации к сентябрю. Соответствующий прогноз высказал Сергей Марков, отечественный политолог.
Как отметил эксперт на своей странице в Facebook, Минск признает российский статус Крыма, когда сложится ряд условий. Среди них введение США и Евросоюзом «очень жестких санкций» против Белоруссии и закрытие для страны украинского рынка. Необходимые для признания факторы должны совпасть к сентябрю текущего года, предсказал Марков.
Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Юрий Бутусов заявил, что РФ будет готовиться к «фактической аннексии» Белоруссии.
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