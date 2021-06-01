Аргументы Недели В мире 13+

Политолог Сергей Марков: Белоруссия может признать Крым частью России к сентябрю

, 16:46

Политолог Сергей Марков: Белоруссия может признать Крым частью России к сентябрю
Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Белоруссия может признать Крымский полуостров частью Российской Федерации к сентябрю. Соответствующий прогноз высказал Сергей Марков, отечественный политолог.

Как отметил эксперт на своей странице в Facebook, Минск признает российский статус Крыма, когда сложится ряд условий. Среди них введение США и Евросоюзом «очень жестких санкций» против Белоруссии и закрытие для страны украинского рынка. Необходимые для признания факторы должны совпасть к сентябрю текущего года, предсказал Марков.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Юрий Бутусов заявил, что РФ будет готовиться к «фактической аннексии» Белоруссии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Путин заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента

Путин заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента

Глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках онлайн-встречи с семьями, которых наградили орденом "Родительская слава", заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью