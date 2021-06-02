Самолет «Белавиа» совершил вынужденную посадку в Краснодаре

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2 июня 2021, 11:20 Источник: РИА Новости

самолёт, фото: Zamir Usmanov/Russian Look/ globallookpress.com

Самолет «Белавиа», летевший из Египта в Белоруссию, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Об этом в среду, 2 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта кубанской столицы.

«Борт штатно совершил посадку в 0.42. В 8.32 за пассажирами прибыл резервный борт. К вывозу готовятся 180 пассажиров», - пояснили в организации.

Отмечается, что самолет совершил вынужденную посадку из-за технических проблем в топливной системе.

Ранее сообщалось, что самолет Ryanair рейса «Дублин-Краков» совершил экстренную посадку в берлинском аэропорту после предупреждения от диспетчеров из Германии о «возможной угрозе безопасности» на борту.

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