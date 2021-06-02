Самолет «Белавиа» совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Самолет «Белавиа», летевший из Египта в Белоруссию, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Об этом в среду, 2 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта кубанской столицы.
«Борт штатно совершил посадку в 0.42. В 8.32 за пассажирами прибыл резервный борт. К вывозу готовятся 180 пассажиров», - пояснили в организации.
Отмечается, что самолет совершил вынужденную посадку из-за технических проблем в топливной системе.
Ранее сообщалось, что самолет Ryanair рейса «Дублин-Краков» совершил экстренную посадку в берлинском аэропорту после предупреждения от диспетчеров из Германии о «возможной угрозе безопасности» на борту.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.