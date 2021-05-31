AP: летевший в Краков самолёт Ryanair экстренно сел в Берлине из-за угрозы безопасности

Аргументы Недели → В мире 13+

31 мая 2021, 11:51 Источник: Associated Press

Ryanair в Берлине, фото: Christophe Gateau/dpa/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на заявление авиакомпании Ryanair сообщили, что пассажирский самолет «Дублин-Краков» совершил экстренную посадку в берлинском аэропорту после предупреждения от диспетчеров из Германии о «возможной угрозе безопасности» на борту.

В источнике говорится, что самолет Ryanair изменил маршрут из-за угрозы взрыва на борту. Представитель авиакомпании отметил, что пассажиров сняли с рейса, чтобы «упростить их досмотр и проверку багажа». Лайнер был проверен сотрудниками правоохранительных органов - взрывчатых веществ обнаружено не было. На борту находились 160 пассажиров, никто не пострадал. В берлинской полиции уточнили, что после семичасовой задержки они улетели в Польшу на запасном самолете.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая. Самолет простоял на взлётно-посадочной полосе до утра понедельника.

Напомним, что 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сигнал поступил из Швейцарии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости