Жириновский посоветовал тихо «выкрасть» Протасевича, а не сажать из-за него самолет

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25 мая 2021, 13:47 Источник: РИА Новости

Роман Протасевич, фото: facebook.com/pr0tez/ globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с вынужденной посадкой летевшего из Афин в Вильнюс самолёта Ryanair в Минске, на борту которого находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали на месте.

«Если им нужен был этот товарищ Протасевич, что, трудно… его где-то выкрасть? В Афинах, в Вильнюсе, тихо, спокойненько, упакуйте, увезите», - высказал депутат.

Жириновский считает, что не стоило сажать целый самолет для ареста «какого-то мальчишки». По его словам, Протасевич – не разведчик, а «хулиган».

«Вы его не можете поймать, чтобы ничего этого не устраивать?» - добавил он.

Ранее СМИ опубликовали видео допроса Романа Протасевича.

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