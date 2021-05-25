Жириновский посоветовал тихо «выкрасть» Протасевича, а не сажать из-за него самолет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с вынужденной посадкой летевшего из Афин в Вильнюс самолёта Ryanair в Минске, на борту которого находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали на месте.
«Если им нужен был этот товарищ Протасевич, что, трудно… его где-то выкрасть? В Афинах, в Вильнюсе, тихо, спокойненько, упакуйте, увезите», - высказал депутат.
Жириновский считает, что не стоило сажать целый самолет для ареста «какого-то мальчишки». По его словам, Протасевич – не разведчик, а «хулиган».
«Вы его не можете поймать, чтобы ничего этого не устраивать?» - добавил он.
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