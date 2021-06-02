Глава Пентагона обсудил с НАТО противодействие России и Китаю

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе онлайн-конференции обсудил с коллегами из стран НАТО противодействие вызовам со стороны России и Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Госсекретарь Остин также выразил решительную поддержку инициативе генерального секретаря Столтенберга «НАТО 2030», которая направлена на сохранение сильного военного положения Североатлантического союза, его усиление в политическом плане и придание ему более глобального видения. Он подчеркнул, что эта инициатива укрепит культуру готовности и сделает Североатлантический союз более устойчивым и способным противостоять системным вызовам со стороны России и Китайской Народной Республики», - цитирует слова пресс-секретаря Джона Кирби RT.
Кроме того, глава Пентагона одобрил решения и планы НАТО по реагированию на вызовы, связанные с изменением климата, киберугрозами и гибридной деятельностью.
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