Глава Пентагона обсудил с НАТО противодействие России и Китаю

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2 июня 2021, 10:30 Источник: RT

военный США, фото: Bernd Wüstneck/dpa/ globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе онлайн-конференции обсудил с коллегами из стран НАТО противодействие вызовам со стороны России и Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Госсекретарь Остин также выразил решительную поддержку инициативе генерального секретаря Столтенберга «НАТО 2030», которая направлена на сохранение сильного военного положения Североатлантического союза, его усиление в политическом плане и придание ему более глобального видения. Он подчеркнул, что эта инициатива укрепит культуру готовности и сделает Североатлантический союз более устойчивым и способным противостоять системным вызовам со стороны России и Китайской Народной Республики», - цитирует слова пресс-секретаря Джона Кирби RT.

Кроме того, глава Пентагона одобрил решения и планы НАТО по реагированию на вызовы, связанные с изменением климата, киберугрозами и гибридной деятельностью.

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