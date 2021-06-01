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Столтенберг заявил, что страны НАТО едины в осуждении инцидента с посадкой самолета в Минске

, 18:57 Источник: ТАСС

Столтенберг заявил, что страны НАТО едины в осуждении инцидента с посадкой самолета в Минске
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Panoramic/Keystone Press Agency

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 1 июня, заявил, что страны Североатлантического альянса едины в осуждении инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Североатлантический Совет, как уточнил Йенс Столтенберг, на прошлой неделе осудил принудительную посадку самолета в Минске. Генсек НАТО в беседе с журналистами подчеркнул, что у альянса было очень четкое заявление от всех союзников.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что Анкара настаивала на том, чтобы любое упоминание о поддержке новых санкций Запада в отношении Белоруссии, а также все призывы к освобождению политических заключенных в стране были полностью исключены из текста заявления Североатлантического альянса.

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