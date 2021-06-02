Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Франкфурта

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2 июня 2021, 09:54 Источник: РИА Новости

самолет, фото: Massimo Insabato/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила в среду, 2 июня, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно. Об этом сообщила представитель перевозчика.

«Это разовый случай» - поделилась она.

Представитель перевозчика пояснила, что изменения в расписании рейсов связаны с «неполучением разрешения от воздушных ведомств». Однако она стала уточнять, чья сторона не выдала документы.

Отмечается, что речь идет, в частности, о рейсах в Москву и Санкт-Петербург LH1444 /1445/02 FRA-DME и LH1436/1437/02 FRA-LED. Пассажиров оповестили об отмене и принесли извинения за неудобства.

Ранее сообщалось, что Lufthansa получила разрешение от российской стороны на полёты в Москву и Санкт-Петербург в облет Белоруссии.

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