Россия разрешила Lufthansa летать в Москву и Петербург в облет Белоруссии

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29 мая 2021, 15:46 Источник: РИА "Новости"

самолет, фото: pixabay.com

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение от российской стороны на полёты в Москву и Санкт-Петербург в облет Белоруссии, изменение новых маршрутов одобрено соответствующими ведомствами.

Сообщается, что все авиакомпании, которые входят в Lufthansa Group, сейчас избегают воздушного пространства Белоруссии.

Самолеты авиакомпании летают 7 раз в неделю в Москву (Домодедово) и 4 - в Петербург (Пулково).

Ранее стало известно, что французская авиакомпания Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву.

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