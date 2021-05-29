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29 мая 2021, 15:25

фото: pixabay.com

Французская авиакомпания Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву. Авиасообщение было приостановлено из-за того, что 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании воздушного судна.

На Западе решили, что власти Белоруссии посадили самолёт, поскольку на борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в стране экстремистским. После приземления самолета Протасевич и его спутница были задержаны. Ряд стран Европы запретили белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство и рекомендовали своим перевозчикам не летать над территорией Белоруссии.

Авиакомпания Air France отменила три своих рейса. Источник ТАСС сообщил, что в субботу, 29 мая, самолет Air France вылетел в Москву из аэропорта Руасси—Шарль де Голль (Париж).

Также авиакомпания Austrian Airlines получила разрешение на выполнение полёта по альтернативному маршруту, выполнит рейс из Вены в Москву и обратно.

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