New Idea: Меган Маркл решила рожать в нестандартных условиях

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1 июня 2021, 22:18 Источник: New Idea

Меган Маркл, Pool/Keystone Press Agency

Ряд журналистов, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что жена британского принца Гарри Меган Маркл, которая в начале лета станет матерью во второй раз, решила рожать в необычных условиях.

Ранее стало известно, что герцогиня Сассекская планирует родить второго ребенка дома. Теперь в СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл пожелала, чтобы ее дочь появилась на свет в полной тишине. Утверждается, что всем, кто будет присутствовать на родах, необходимо будет молчать. В частности, воздержаться от каких-либо звуков придется и самой матери.

Уточняется, что подобный способ родов рекомендует Церковь саентологии, которая запрещена в России. Основатель учения убежден, что любые звуки во время появления ребенка на свет могут оказать негативное влияние на его дальнейшее развитие.

Известно, что в таких же условиях свою дочь Сури родила бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс.

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