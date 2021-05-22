Принц Гарри признался, что пристрастился к спиртному, чтобы заглушить боль от смерти матери

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22 мая 2021, 13:58 Источник: BBC

принц Гарри, Apple+ Tv / The Me You Canâ€™T S

Принц Гарри сообщил о самых страшных, по его словам, годах его жизни – с 28 до 32 лет – когда он начал злоупотреблять спиртным, чтобы заглушить боль, которая преследовала его из-за смерти матери.

Принцесса Уэльская Диана погибла в автокатастрофе в августе 1997 года, когда за ней гнались папарацци в Париже.

Принц Гарри поделился своими откровениями о психологических проблемах и панических атаках с американской телеведущей Опрой Уинфри в рамках сериала под названием "Я, которого вы не видишь". Герцог Сассекский признался, что был "просто не в себе", но "играл роль" каждый раз, когда надевал костюм и галстук.

По признанию принца, в пятницу или субботу он употреблял столько спиртного, сколько другие люди за неделю, причем делал это не потому, что ему это нравилось, а с целью "замаскировать боль", которая не оставляла его после трагической кончины принцессы Дианы.

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