Сыновья принцессы Дианы заявили, что обманные действия Би-би-си привели к развитию у нее паранойи

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21 мая 2021, 08:01 Источник: ТАСС

принцесса Диана, Peter Heimsath/Peter Heimsath - Pool via CNP

Сыновья принцессы Дианы принц Уильям и принц Гарри заявили, что обманные действия бывшего журналиста вещательной корпорации Би-би-си Мартина Башира стали причиной развития у их матери паранойи.

По словам принца Уильяма, обманный путь, которым было получено согласие на интервью с принцессой Дианой, повлиял на то, что сказала в нем его мать. Эта беседа с журналистами стала серьезной причиной для ухудшения отношений между его родителями. Герцог Кембриджский добавил, что допущенные Би-би-си ошибки в значительной мере оказали влияние на то, что у принцессы Дианы развились паранойя, страхи и замкнутость. Он также уточнил, что если бы руководство корпорации провело тщательное расследование жалоб и озабоченностей относительно интервью в 1995 году, то его мать "узнала бы, что была обманута".

Принц Гарри в свою очередь заметил, что "пульсирующий эффект культуры эксплуатации и неэтичных практик" привел принцессу Диану к гибели.

Накануне Би-би-си извинилась перед королевской семьей за действия Башира, который обманом добился согласия принцессы Дианы на скандальное интервью в 1995 году. Было установлено, что журналист ради беседы с принцессой прибегнул к обману, заручившись поддержкой ее младшего брата Чарльза Спенсера. Репортер показал ему банковские выписки, которые якобы свидетельствовали о том, что сотрудники Букингемского дворца были наняты для слежки за Дианой. Впоследствии выяснилось, что эти выписки подделал графический художник, сотрудничавший с Би-би-си.

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