Аргументы Недели В мире 13+

Американский политолог Каплан выразил восхищение «успехами» США в XX веке

, 22:00 Источник: Project Syndicate

Американский политолог Каплан выразил восхищение «успехами» США в XX веке
флаг США, pixabay.com

Американский политолог и публицист Роберт Каплан в рамках своей статьи для Project Syndicate выразил свое восхищение "успехами" США в XX веке, а также "триумфальной победой Запада" над СССР.

По мнению политолога, "успехи" Соединенных Штатов связаны с политическим единством внутри страны в прошлом веке. Роберт Каплан отметил, что Вашингтон тогда использовал озабоченность правами человека как инструмент своей внешней политики, что позволило объединить представителей страны.

Но к настоящему моменту, как утверждает эксперт, политический центр в США утрачен, вследствие чего у Америки нет убедительной концепции глобального лидерства, которая позволила бы стране одержать победу в конкуренции с Китаем и РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Путин заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента

Путин заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента

Глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках онлайн-встречи с семьями, которых наградили орденом "Родительская слава", заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью