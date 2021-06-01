Американский политолог Каплан выразил восхищение «успехами» США в XX веке

Американский политолог и публицист Роберт Каплан в рамках своей статьи для Project Syndicate выразил свое восхищение "успехами" США в XX веке, а также "триумфальной победой Запада" над СССР.
По мнению политолога, "успехи" Соединенных Штатов связаны с политическим единством внутри страны в прошлом веке. Роберт Каплан отметил, что Вашингтон тогда использовал озабоченность правами человека как инструмент своей внешней политики, что позволило объединить представителей страны.
Но к настоящему моменту, как утверждает эксперт, политический центр в США утрачен, вследствие чего у Америки нет убедительной концепции глобального лидерства, которая позволила бы стране одержать победу в конкуренции с Китаем и РФ.
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