В Пентагоне предостерегли страны Ближнего Востока от сотрудничества с Россией и КНР

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1 июня 2021, 21:39 Источник: РИА "Новости"

Пентагон, pixabay.com

Сотрудница Пентагона Дана Строул предостерегла страны Ближнего Востока от сотрудничества с РФ и Китаем в сфере безопасности, пригрозив риском для суверенитета этих государств, а также их отношений с США.

Дана Строул заявила, что определенные страны и партнеры хотели бы проверить, что еще они могли бы получить от США, прощупывая почву более тесного сотрудничества с Россией и КНР, в частности, в сфере безопасности и военно-космической области.

По словам сотрудницы Пентагона, существует точка, когда подобные действия стран Ближнего Востока могут превратиться в стратегию, которая поставит под угрозу их государственный суверенитет и сотрудничество с Вашингтоном.

Строул выразила уверенность в том, что выбор между сотрудничеством с КНР и Россией или связью с США для ближневосточных стран "должен быть очевиден".

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