Госсекретарь США Блинкен озвучил позицию Белого дома по Арктике

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает продолжить сотрудничество с Москвой и избежать милитаризации Арктического региона, "чтобы там было всестороннее сотрудничество".
Об этом Энтони Блинкен сообщил в ходе пресс-конференции в Рейкьявике с министром иностранных дел и международного сотрудничества в области развития Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном. Он отметил, что "Россия является членом Арктического совета, в рамках которого осуществляется сотрудничество по вопросам образования, сохранения окружающей среды, проведения поисково-спасательных операций".
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