Госсекретарь США Блинкен озвучил позицию Белого дома по Арктике

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18 мая 2021, 16:06 Источник: РИА "Новости"

Энтони Блинкен, Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает продолжить сотрудничество с Москвой и избежать милитаризации Арктического региона, "чтобы там было всестороннее сотрудничество".

Об этом Энтони Блинкен сообщил в ходе пресс-конференции в Рейкьявике с министром иностранных дел и международного сотрудничества в области развития Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном. Он отметил, что "Россия является членом Арктического совета, в рамках которого осуществляется сотрудничество по вопросам образования, сохранения окружающей среды, проведения поисково-спасательных операций".

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