National Defense Magazine: США готовятся к возможной будущей войне с Россией в Арктике

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16 мая 2021, 09:09 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты готовятся к возможному будущему военному конфликту с Российской Федерацией в Арктическом регионе. На это указывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание National Defense Magazine пишет, что американский спецназ переоснащается для проведения операций в условиях Арктики. Осенью прошлого года первая группа «Зеленых беретов» была задействована в учениях, состоявшихся на территории Аляски. Согласно официальной информации, военные занимались совершенствованием навыков патрулирования и выживания.

Также отмечается, что силы США поучаствовали в совместных с Норвегией маневрах, прошедших в данной скандинавской стране.

Действия Вашингтона свидетельствуют о том, что он готовится к возможной будущей войне с РФ в Арктике, резюмируется в публикации National Defense Magazine, пересказанной журналистами портала «ПолитРоссия».

Ранее сегодня сообщалось, что издание The Washington Post высказало прогноз, по которому Москва победит Украину в случае вооруженного конфликта, так как НАТО не поможет Киеву.

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