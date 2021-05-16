The Washington Post: Россия победит Украину в случае войны, так как НАТО не поможет Киеву

Российская Федерация победит Украину в случае военного конфликта, так как Североатлантический альянс не поможет Киеву. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.
Издание The Washington Post пишет, ссылаясь на мнение специалистов из Королевского колледжа Лондона, Академии обороны Великобритании и американской Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО воздержались бы от военной помощи Украине в случае ее вооруженного столкновения с Москвой. Отмечается, что вмешательство блока в ситуацию было бы невозможным по причине того, что Киев не входит в число его членов.
Без поддержки со стороны альянса Украина проиграет России, если между странами разгорится конфликт, отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Виктор Баранец высказал точку зрения, по которой Москва «будет способствовать» вхождению Донбасса в состав РФ.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости