The Washington Post: Россия победит Украину в случае войны, так как НАТО не поможет Киеву

Аргументы Недели → В мире 13+

16 мая 2021, 08:35

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация победит Украину в случае военного конфликта, так как Североатлантический альянс не поможет Киеву. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.

Издание The Washington Post пишет, ссылаясь на мнение специалистов из Королевского колледжа Лондона, Академии обороны Великобритании и американской Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО воздержались бы от военной помощи Украине в случае ее вооруженного столкновения с Москвой. Отмечается, что вмешательство блока в ситуацию было бы невозможным по причине того, что Киев не входит в число его членов.

Без поддержки со стороны альянса Украина проиграет России, если между странами разгорится конфликт, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Виктор Баранец высказал точку зрения, по которой Москва «будет способствовать» вхождению Донбасса в состав РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости