Эрдоган: Анкара готова поддержать сотрудничество Грузии, Азербайджана и Армении

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1 июня 2021, 20:31 Источник: ТАСС

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Xinhua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара считает Грузию ключом к региональному сотрудничеству и готова поддержать любой трехсторонний формат, в том числе и Грузия - Азербайджан - Армения.

Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Анкаре выразил уверенность в том, что удастся провести различные работы, которые "усилят и увеличат важность и мир" в регионе.

Турецкий лидер также подчеркнул, что было принято решение о проведении в ближайшем времени высшего стратегического совета с участием Грузии. Точная дата данного мероприятия станет известна после того, как МИД обеих стран проведут необходимые работы.

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