Версия EADaily: во время войны в Карабахе Армения могла ударить «Искандерами» по Азербайджану без разрешения России

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июня 2021, 07:03 Источник: EADaily

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В ходе военного конфликта на территории Нагорного Карабаха Армения могла ударить по Азербайджану ракетами «Искандер» без разрешения Российской Федерации. Соответствующая версия содержится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.



Некоторое время назад появилась информация, согласно которой армянская сторона могла применить против Азербайджана в период боев в Нагорном Карабахе полученные от РФ комплексы «Искандер». Москва данные сообщения не подтвердила.



По предположению портала EADaily, у России нет сведений об использовании систем, так как Ереван не поставил ее в известность о задействовании данного оружия. В пользу этой версии сайт привел слова бывшего заместителя главы Генштаба Армении Тирана Хачатряна, заявившего о том, что премьер Никол Пашинян в ходе противостояния в Карабахе игнорировал процедуру согласования ракетных пусков с Москвой.



Ранее во вторник сообщалось, что в интернете опубликовали видео из района уничтожения Арменией азербайджанского штурмовика Су-25.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости