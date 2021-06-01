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Версия EADaily: во время войны в Карабахе Армения могла ударить «Искандерами» по Азербайджану без разрешения России

, 07:03 Источник: EADaily

Версия EADaily: во время войны в Карабахе Армения могла ударить «Искандерами» по Азербайджану без разрешения России
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В ходе военного конфликта на территории Нагорного Карабаха Армения могла ударить по Азербайджану ракетами «Искандер» без разрешения Российской Федерации. Соответствующая версия содержится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой армянская сторона могла применить против Азербайджана в период боев в Нагорном Карабахе полученные от РФ комплексы «Искандер». Москва данные сообщения не подтвердила.

По предположению портала EADaily, у России нет сведений об использовании систем, так как Ереван не поставил ее в известность о задействовании данного оружия. В пользу этой версии сайт привел слова бывшего заместителя главы Генштаба Армении Тирана Хачатряна, заявившего о том, что премьер Никол Пашинян в ходе противостояния в Карабахе игнорировал процедуру согласования ракетных пусков с Москвой.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете опубликовали видео из района уничтожения Арменией азербайджанского штурмовика Су-25.

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