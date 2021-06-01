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ВОЗ: существуют четыре варианта COVID-19, которые вызывают особую обеспокоенность

, 19:58 Источник: ТАСС

ВОЗ: существуют четыре варианта COVID-19, которые вызывают особую обеспокоенность
COVID-19, pixabay.com

В ВОЗ выделили четыре варианта коронавируса, которые вызывают особую обеспокоенность, поскольку они способны распространяться быстрее других. Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове.

Согласно последней информации специалистов ВОЗ, в общей сложности существуют четыре варианта COVID-19, которые вызывают особую обеспокоенность, но даже против данных вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции.

Мария ван Керкхове также отметила, что разновидность коронавируса нового типа, выявленная ранее во Вьетнаме, легче распространяется среди людей.

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