ВОЗ: существуют четыре варианта COVID-19, которые вызывают особую обеспокоенность

В ВОЗ выделили четыре варианта коронавируса, которые вызывают особую обеспокоенность, поскольку они способны распространяться быстрее других. Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове.
Согласно последней информации специалистов ВОЗ, в общей сложности существуют четыре варианта COVID-19, которые вызывают особую обеспокоенность, но даже против данных вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции.
Мария ван Керкхове также отметила, что разновидность коронавируса нового типа, выявленная ранее во Вьетнаме, легче распространяется среди людей.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.