Лавров заявил о попытках Запада политизировать вопрос происхождения COVID-19

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1 июня 2021, 18:43 Источник: ТАСС

врач в защитном костюме, pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник, 1 июня, заявил, что страны Запада пытаются политизировать вопрос происхождения коронавируса нового типа.

Сергей Лавров выразил мнение, что если у кого-то возникают дополнительные вопросы относительно происхождения COVID-19, то их следует обсуждать с другими странами в рамках Всемирной организации здравоохранения. "Попытки политизировать нынешнюю ситуацию, конечно же, присутствуют", – подчеркнул российский дипломат и добавил, что происходит то, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал "войной вакцин". Глава МИД РФ также заметил, что французский лидер, вопреки фактам, объявил главными зачинщиками этой "войны" Москву и Пекин.

Лавров уточнил, что политики не должны стремиться набрать очки и повысить собственную популярность, спекулируя на ситуации с коронавирусом.

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