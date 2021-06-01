В Японии впервые выявили мутацию «британского» штамма COVID-19

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1 июня 2021, 15:13 Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Власти японского города Кобе сообщили о первой подтвержденной в стране мутации "британского" штамма коронавируса нового типа. Согласно последним данным, COVID-19 был выявлен у мужчины в мае.

Власти Кобе заявили, что пациент обратился в медицинское учреждение 17 мая, отметив, что у него имеются слабовыраженные боли в области живота. После проведения ПЦР-теста у мужчины была подтверждена коронавирусная инфекция. Впоследствии было проведено исследование его анализа на наличие мутаций, после чего у него обнаружили мутацию N501Y.

В рамках анализа было установлено, что тип вируса пациента помимо характерной для "британского" штамма мутации N501Y имел признаки мутации E484Q – это стало первым подобным случаем внутри страны.

Известно, что гражданин лечился в домашних условиях и к 27 мая полностью выздоровел.

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