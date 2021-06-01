В Грузии министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заболела коронавирусом после прививки AstraZenecа

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1 июня 2021, 14:34 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Грузии министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, хотя сделала прививку британо-шведским препаратом AstraZenecа два месяца назад.

В пресс-службе грузинского Минздрава сообщили, что глава ведомства "чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции, продолжая работать в дистанционном режиме".

Сотрудники министерства здравоохранения, которые контактировали с зараженным руководителем, также переведены на самоизоляцию.

Тикарадзе одной из первых среди грузинских чиновников публично, в прямом эфире вакцинирвалась от коронавируса. Министр сделала прививку 23 марта препаратом AstraZenecа.

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