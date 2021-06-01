В Британии впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки

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1 июня 2021, 18:24 Источник: РИА "Новости"

Лондон, pixabay.com

За минувшие сутки в Великобритании не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса нового типа. В британском минздраве заявили, это произошло впервые с начала пандемии в марте 2020 года.

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией за минувшие сутки составило в Соединенном Королевстве 3 165 человек. Днем ранее на территории страны выявили 3 383 случая заболевания, скончался один человек с подтвержденным COVID-19.

С начала пандемии коронавирус нового типа в Великобритании подтвердился почти у 4,5 миллиона человек, скончались почти 128 тысяч пациентов.

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