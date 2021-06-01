Лавров заявил, что Россия вынуждена делать выводы из угроз отключить страну от SWIFT

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник, 1 июня, заявил, что страна вынуждена делать выводы из-за угроз отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.
Сергей Лавров уточнил, что Москва не заинтересована в разрушении механизмов функционирования международной валютной системы и международной экономической системы в целом, и исходит из того, что это будет наносить всем участникам многостороннего общения вред.
Дипломат, однако, обратил внимание на то, что поскольку угрозы отключения России от системы SWIFT звучат, страна вынуждена делать выводы.
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