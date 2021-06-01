Политолог Стариков назвал бескровный способ решения проблемы признания Украиной российского Крыма
1 июня 2021, 16:26
Отечественный политолог Николай Стариков назвал бескровный способ решения проблемы признания Украиной российского Крыма. По данному вопросу эксперт высказался в телевизионном эфире.
Стариков отметил, что РФ следует организовать массовую раздачу паспортов не только жителям Донбасса, но и людям, проживающим на территории остальной Украины. Это поможет воссоединиться с соседним государством, после чего вопрос принадлежности Крыма станет для украинцев неактуальным, заявил политолог в разговоре с «Первым Севастопольским».
Как сообщалось ранее во вторник, финский журнал Suomen Kuvalehti написал, что передача Донбасса России стала бы гениальным шагом Киева.
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