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Политолог Стариков назвал бескровный способ решения проблемы признания Украиной российского Крыма

, 16:26

Политолог Стариков назвал бескровный способ решения проблемы признания Украиной российского Крыма
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Отечественный политолог Николай Стариков назвал бескровный способ решения проблемы признания Украиной российского Крыма. По данному вопросу эксперт высказался в телевизионном эфире.

Стариков отметил, что РФ следует организовать массовую раздачу паспортов не только жителям Донбасса, но и людям, проживающим на территории остальной Украины. Это поможет воссоединиться с соседним государством, после чего вопрос принадлежности Крыма станет для украинцев неактуальным, заявил политолог в разговоре с «Первым Севастопольским».

Как сообщалось ранее во вторник, финский журнал Suomen Kuvalehti написал, что передача Донбасса России стала бы гениальным шагом Киева.

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ДЦ

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