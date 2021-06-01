Журнал Suomen Kuvalehti: передача Донбасса России стала бы гениальным шагом Украины
1 июня 2021, 14:23
Передача Донбасса Российской Федерации стала бы гениальным шагом Украины. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах финских СМИ.
Журнал Suomen Kuvalehti пишет, что Москва якобы использует Донбасс в качестве инструмента «сдерживания» Украины. В процитированной публикации указывается, что передача региона под контроль РФ стала бы гениальным стратегическим решением Киева. Отмечается, что в этом случае Россия лишилась бы имеющейся у нее «пешки» и взяла бы ответственность за Донбасс на себя.
Украинские власти и западные государства обвиняют Москву в прямой военной помощи непризнанным ДНР и ЛНР. Российская сторона данные утверждения отрицает.
Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Юрий Бутусов заявил, что РФ будет готовиться к «фактической аннексии» Белоруссии.
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