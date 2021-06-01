Макрон призвал сохранить христианское и мусульманское наследие в Карабахе

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1 июня 2021, 15:22 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Sepp Spiegl via www.imago-images/www.imago-images.de

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 июня призвал защитить христианское и мусульманское наследие в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил перед встречей с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном.

Макрон отметил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе глобально сохраняется, однако многое еще предстоит сделать. По словам политика, Франция готова продолжить свою поддержку населения вышеуказанной территории. Французский лидер призвал освободить всех пленных, снять ограничения в сфере доступа международных гуманитарных организаций, а также решить серьезные проблемы в заминированных зонах.

Кроме того, Эммануэль Макрон указал на необходимость защитить христианское и мусульманское наследие в Карабахе.

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