«ПолитРоссия»: Путин сделал «жесткое предупреждение» США перед переговорами с Байденом

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1 июня 2021, 14:01 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин сделал «жесткое предупреждение» Соединенным Штатам перед переговорами с американским лидером Джо Байденом. Такая формулировка содержится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.



Некоторое время назад Путин потребовал на совещании без задержек завершить строительство двадцати надводных кораблей для военного флота страны. Портал «ПолитРоссия» пишет, что данное заявление стало «жестким предупреждением» Вашингтону перед переговорами с Байденом, которые пройдут в текущем месяце.



Отечественный сайт отмечает, цитируя китайский ресурс Sohu, что Владимир Путин предупредил о необходимости снизить накал противостояния между двумя государствами в близлежащих к РФ морях. Также Москва дала понять властям США, что Байдену в ходе будущей встречи нет смысла говорить с Путиным с позиции силы – Россия не боится американских авианосцев, так как укрепляет свой флот.



Как сообщалось ранее во вторник, издание The National Interest написало, что у армии Штатов «есть секретное оружие» для победы над РФ.





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