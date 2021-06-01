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1 июня 2021, 00:32 Источник: t.me/uslegalnews

Фото: cоцсети

В США открыт сезон судов по вопросу обязательности вакцинации. На прошлой неделе 117 работников Houston Methodist Hospital в Техасе подали иск к работодателю, который обязал всех работников больницы до 7-го июня пройти вакцинацию от ковида.

Из 26 тысяч работников только 117 не захотели вакцинироваться, но и терять работу они тоже не хотят, поэтому подали в суд. Сам иск я не смог найти ни в интернете, ни в базах данных (предполагаю, что он появится на следующей неделе), но, судя по сообщениям СМИ, речь идет о том, что работники говорят о недостаточном исследовании вакцин, что делает невозможным их применение. Как указали работники, они не хотят быть «людьми-морскими свинками», над которыми ставят эксперименты.

Тем временем, US Equal Employment Opportunity Commission/Федеральная Комиссия по вопросам равных трудовых возможностей сформулировала подход к вопросу вакцинации и сочла законным требования работодателей вакцинироваться.

Такое требование может быть только к тем работникам, которые не работают удаленно. Disability/неработоспособность/инвалидность и религиозные верования могут быть уважительной причиной отказа от вакцинации. В таких случаях работодатель должен обеспечить соответствующие условия работы (например, работа в маске, с соблюдением дистанции и т.п.), если это не накладывает на работодателя непомерные трудности. Кстати, беременность в США считается disability (беременным даже можно получить разрешение на парковку на местах для инвалидов).

Процесс по иску к больнице обещает быть интересным и к нему будет приковано большое внимание, так как все больше и больше работодателей начинают говорить про обязательность вакцинации. Например, еще с неделю назад президент авиакомпании Дельта в интервью заявил, что компания будет принимать на работу только вакцинированных кандидатов.

«Спасибо, но не буду» - каковы юридические основания для отказа от принудительной вакцинации​

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