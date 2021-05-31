Порошенко назвал Зеленского «мастером спорта» из-за рекордного роста цен на газ для украинцев

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31 мая 2021, 18:37 Источник: Свободная пресса

Пётр Порошенко, фото из соцсети

Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского «мастером спорта» из-за рекордного роста цен на газ для украинцев. Экс-президент Украины Пётр Порошенко в соцсетях обвинил Зеленского и его офис в том, что цены на газ достигли рекордно высоких значений.

«Должен признать, что Зеленский и компания — настоящие "мастера спорта". Только не по преодолению коронавируса, а по ухудшению уровня жизни людей. С завтрашнего дня установленные цены на газ для населения будут рекордными за всю историю существования независимой Украины», — написал он в соцсети.

Порошенко раскрыл, что тарифы с учетом НДС и транспортировки будут составлять от 9 до 14 тыс. грн (от 24 до 37,5 тысячи рублей) за тысячу кубометров, - сообщает «Свободная пресса».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что экономика страны начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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